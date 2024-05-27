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Tokat'ın Artova İlçesinde İlk Hacı Kafilesi Uğurlandı

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Tokat'ın Artova ilçesinde 15 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları için Yeni Camisi'nde öğlen namazı sonrası uğurlama töreni düzenlendi. Artova Belediye Başkanı Ali Güner, ilk hac kafilesini dualarla uğurladıklarını ifade etti.

Tokat'ın Artova ilçesinde 15 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Yeni Camisi'nde öğlen namazı sonrası uğurlama töreni düzenlendi.

Cami avlusunda düzenlenen törende konuşan Artova Belediye Başkanı Ali Güner, ilk hac kafilesini dualarla uğurladıklarını ifade ederek, "Arafat'ta dünyanın dört bir tarafından gelen hacılarla orada buluşacak ve bembeyaz ihramlarıyla vakfe yapacak olan hacılarımızı buradan uğurluyoruz." dedi.

Törenin ardından hacı adayları, aileleri ve yakınlarıyla vedalaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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