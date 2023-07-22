Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan yangında ekili arazide zarar oluştu

Tarım arazisinden geçen enerji iletim hattından çıkan kıvılcımlar, hububat ekili arazide yangına neden oldu. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm ekili arazi zarar gördü.