Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan yangında ekili arazide zarar oluştu
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Tarım arazisinden geçen enerji iletim hattından çıkan kıvılcımlar, hububat ekili arazide yangına neden oldu. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan yangın sonucu ekili arazide zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, tarım arazisinden geçen enerji iletim hattından çıkan kıvılcımlar, hububat ekili arazide yangına neden oldu.
İhbar üzerine yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel