Tokat'ın Almus ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara eğitim verildi
Almus Fatıma-tüz Zehra Külliyesi'nde umre ziyareti için hazırlanan 36 vatandaşa Almus Müftüsü Adem Çelik tarafından eğitim semineri verildi. Seminerde kutsal topraklarda yapılacaklar detaylı bir şekilde anlatıldı ve katılımcılara yemek ikram edildi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel