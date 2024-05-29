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Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor

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Almus ilçesinde, Sağ Sahil Grup Yolu, Sol Sahil yolu ve Tozanlı Grup Yolu'nda çalışmalar başladı. Toplam 75 kilometre uzunluğundaki grup yollarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanması planlanıyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince ilçeyi beldelere bağlayan Sağ Sahil Grup Yolu, Sol Sahil yolu ve Tozanlı Grup Yolu'nda çalışmalara başlandı.

Toplam 75 kilometre uzunluğundaki grup yollarında çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi planlanıyor.

Grup yollarındaki çalışmaların ardından ilçeye bağlı köy yollarında çalışma yürütülecek.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, kış ayları ve sonrasında yağmurdan ötürü grup yollarında oluşan bozulmaları Özel İdare ekiplerinin onardığını belirterek, "Gurbetten Kurban Bayramı'nda gelenler ile köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli yolculuklarını sağlayabilmek için ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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