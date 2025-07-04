Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Tokat'ın Almus ilçesinde tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü E.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında gerçekleşti. E.Ş'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

E.Ş'nin cenazesi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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