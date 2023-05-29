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Tokat İlçelerinde Seçim Sonucu Kutlamaları

Tokat İlçelerinde Seçim Sonucu Kutlamaları

Güncel Haberler

Tokat'ın Sulusaray, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulunuldu. Vatandaşlar şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

Tokat'ın Sulusaray, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulunuldu.

Sulusaray ilçesinde sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla çarşı meydanında kutlama yaptı.

Vatandaşlar şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

Başçiftlik

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellik halayı çekti.

İlçe genelinde havai fişek gösterileri yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Tunçel, resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlayarak, vatandaşlara dastakları için teşekkür etti.

Artova

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından otogar meydanında toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın, teşekkür konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Gülal - Güncel

Başçiftlik Sulusaray Artova Tokat Güncel Haberler

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