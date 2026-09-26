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Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şap nedeniyle hayvan pazarlarını kapattı

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Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kararıyla kent genelindeki pazarlar kapatılırken, il genelinde şap hastalığına yönelik gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarlarının tedbir amacıyla kapatılmasına kara verildi.

İl genelinde şap hastalığıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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