Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık'tan Zile Devlet Hastanesi'ne Ziyaret
Atilla Bıyık, Zile Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.
Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Zile Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Bıyık, hastanede incelemede bulunarak, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bıyık'a ziyaretinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akdoğan eşlik etti.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel