Tokat haberleri: Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Tokat gündem haberi | Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında zarar gören iki katlı ahşap ev, belediye ekibince yıkıldı. Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında zarar gören iki katlı ahşap ev, belediye ekibince yıkıldı. Kümbetli köyünde Ömer Yeni'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip dışarıya çıkan ev sahibi ile köylüler, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ev, tehlike oluşturmaması için Niksar Belediyesi ekibince yıkıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Niksar Belediyesi Niksar Tokat Güncel Haberler

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