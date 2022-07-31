Tokat haberi... Samsun ve Tokat'ta "KPSS Lisans" heyecanı - Haberler

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Tokat haberi... Samsun ve Tokat'ta "KPSS Lisans" heyecanı

Tokat haberi... Samsun ve Tokat'ta 'KPSS Lisans' heyecanı

Tokat haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans genel yetenek ve genel kültür oturumu Samsun ve Tokat'ta başladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) lisans genel yetenek ve genel kültür oturumu Samsun ve Tokat'ta başladı.

Samsun'da adaylar, sabah saatlerinden itibaren 2022- Kpss lisans oturumlarının ilkine girmek üzere okullara geldi. Saat 10.15'te başlayan sınav için 10.00 itibarıyla okulların kapıları kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, okul dışında dualar edip onlara destek oldu.

İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda sınava girecek bazı adayların geç kalarak kapıların kapanmasına az bir süre kala yetiştiği görüldü.

Tokat

Tokat'ta ise nüfus cüzdanlarını unutan sınava girecek kişiler Tokat Valiliğindeki Nüfus Müdürlüğüne gelerek kimlik çıkardılar.

Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatı ile Valilik önünde bekleyen KPSS adaylarını polis ekipleri sınav merkezlerine götürdü.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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