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Tokat haber: Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

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Tokat haber: Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

Tokat gündem haberine göre Tokat'ta Mevlevihane Müzesi'nde sema gösterisi yapıldı.

Tokat'ta Mevlevihane Müzesi'nde sema gösterisi yapıldı.

Tokat'ta Hazreti Mevlana hayattayken Mevleviliğin ulaştığı nadir merkezler arasında gösterilen Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi bahçesinde Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi organizesinde Konya Büyükşehir Sema Grubu sema gösterisi sundu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren sema gösterisini vatandaşlar ilgi ile izledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Belediyesi mevlana Konya Tokat Güncel Haberler

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