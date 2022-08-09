Son dakika haberleri... Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Cenaze namazı Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki M.O.Ö'nün kullandığı 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu sanayi sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Yavuz Pancarcı'ya çarptı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Pancarcı'nın cenazesi Sarmadut camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Bu arada emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki M.O.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Erol Yıldız Tragger Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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