Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber | Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat haber | Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Edinilen Tokat haberine göre Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Hacı Mehmet D. (58) idaresindeki 58 ACU 677 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün eşi Adige (57), çocukları Sefa (27) ve Hilal D. (19) yaralandı.

Yerde yatan Hilal D'yi çevredeki vatandaşlar, başucunda yelekle gölgelik oluşturarak, ambulans gelene kadar güneşten korumaya çalıştı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin Sivas'tan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nı ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Sivas Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title