Haber : Tokat haber | Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber | Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

 - Güncelleme:
Tokat haber | Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

Tokat gündem haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde suların yükselmesi sonucu çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde suların yükselmesi sonucu çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyündeki barajın kapakları açıldı. Suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı üzerinde bulunan adacıkta 7 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Mahsur kalan 7 kişi, Erbaa Belediyesine ait botla kurtarıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Erbaa Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title