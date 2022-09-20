Yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu (2) Güncel Haberler Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde yangın çıktı. Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü yangında asfalt şantiyesinde zarar oluştu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: AA / Güncel Tokat Belediyesi Turhal Tokat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.