Tokat gündem haberleri... Tokat'ta traktör kazasında ölen genç toprağa verildi Güncel Haberler Tokat haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden genç toprağa verildi. İlçeye bağlı Büğet köyünde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Hasan Demirel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köye getirildi. Demirel, köy mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Hasan Demirel yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, dün Büget köyünde devrilmiş, kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Demirel, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Devlet Hastanesi Yeşilyurt Tokat Güncel Haberler

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