Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak

7 Haziran Pazar günü Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 belde için ara seçim yapılacak. Seçimlerin ardından yeni belediye başkanları ve meclis üyeleri belirlenecek.

Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde, 7 Haziran Pazar günü, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için ara seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek.

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Ayrıca, seçimlere katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın YSK'de kura çekilecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
