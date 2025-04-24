Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Proje Ligi Yarışması Tamamlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen proje ligi yarışması tamamlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, "Bugün burada düzenlediğimiz proje ligi, üniversite öğrencilerimizin özgün fikirlerini bilimsel yöntemlerle birleştirerek somut projelere dönüştürmelerine imkan tanıyan çok değerli bir platformdur. Yarışmanın ötesinde bu etkinlik, aynı zamanda üniversitemizin bilimsel rekabet gücünü ve üretkenliğini artıran bir öğrenme ortamıdır. Bu anlamlı etkinliğe emek veren tüm birimlerimize, katılımcı öğrenci ve akademisyenlerimize ve destek veren paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada dereceye giren projeler ödüllendirildi.