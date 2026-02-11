Haberler

TOGÜ'de "Kariyerim, Geleceğim ve Ben" söyleşisi yapıldı

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde, 'Kariyerim, Geleceğim ve Ben' başlıklı söyleşi gerçekleştirilerek gençlerin kariyer yolculukları üzerine bilgiler paylaşıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Kariyerim, Geleceğim ve Ben" söyleşisi düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda "Kariyerim, Geleceğim ve Ben" söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, rektör danışmanları, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyi Kır, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Münir Arıkan, gençlerle kariyer yolculuğu üzerine paylaşımda bulundu.

İş dünyasındaki rekabet ortamına dikkati çeken Arıkan, gençlerin bilgi, beceri ve donanım açısından çağın gerekliliklerine uygun seviyede bulunmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Rektör Yılmaz, gençlerin kariyerleri, gelecek planları ve beklentilerine ilişkin taşıdıkları kaygılara bu tür etkinliklerle yanıt bulabileceklerini ifade etti.

Öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayan tüm girişimleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, üniversite bünyesindeki birçok merkez ve koordinatörlük aracılığıyla öğrencilere bu alanda rehberlik ve destek sunduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
500

