TOGÜ, APAIE 2026 uluslararası eğitim fuarında tanıtıldı

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hong Kong'da düzenlenen eğitim fuarında farklı ülkelerden üniversite yetkilileriyle bir araya geldi. Malezya ile çift diploma programları ve uluslararası araştırmacılar için yeni projeler geliştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hong Kong'da düzenlenen APAIE 2026 uluslararası eğitim fuarı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Hindistan, Endonezya, Malezya, Avustralya, Japonya ve Polonya'dan seçkin üniversite yetkilileriyle bir araya geldi.

Malezya'daki partner kurum Universiti Sains Islam Malaysia ile imzalanan protokol doğrultusunda çift diploma programları hayata geçirilecek.

Ayrıca Visiting Scholar programı ile uluslararası araştırmacılar üniversiteye davet edilecek, laboratuvar altyapısı yabancı bilim insanlarına açılacak ve araştırmacılara ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.

Yılmaz, görüşmelerde ortak araştırmalar, akademik değişim programları ve Erasmus programı kapsamında yürütülecek projeler için somut kararlar alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

