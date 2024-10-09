Üye Girişi
Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2024-2025 akademik yılı için fakültelerine dereceyle yerleşen öğrencileri tebrik etti ve üniversitenin öğrenci odaklı eğitim anlayışını vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, fakültelere dereceyle yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, 2024-2025 akademik yılında fakültelerini dereceyle kazanan öğrencilerle düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Yılmaz, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak TOGÜ'yü dereceyle kazanan öğrencileri tebrik etti.

Üniversitenin eğitim öğretim ve fiziki yapısından bahseden Yılmaz, üniversitenin öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimsediğini belirtti.

Eğitim öğretimde niteliğin önemine değinen Yılmaz, öğrencilerin nitelikli eğitim almasını amaç edindiklerini ifade etti.

Öğrencileri kariyer yolculuklarında da desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Mezuniyet sonrasında TOGÜ'nün bir mensubu ve mezunu olarak üniversiteniz ile her zaman gurur duyacaksınız." dedi.

Programa rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanı Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fatih Yılmaz Güncel Rektör Eğitim Yaşam tokat

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"

 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sucu Kamil filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sucu Kamil filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 10 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Koç, Yay, Boğa burcu yorumu! 10 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? TOGG yandı mı? TOGG neden yandı? 9 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar belli mi? 9 Ekim Çarşamba Milli Piyango sorgulama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.