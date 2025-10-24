Haberler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Gebe Okulu Açıldı

TOGÜ Hastanesi bünyesinde açılan gebe okulu, anne ve bebek sağlığını güçlendirmek amacıyla normal doğumu teşvik ediyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bu hizmetin ailelere fayda sağlayacağını vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde gebe okulu açıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Hastanesi bünyesindeki gebe okulu Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumun teşvik edilmesi, gereksiz sezaryen oranlarının azaltılması, anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan "Normal Doğum Eylem Planı" doğrultusunda faaliyete geçti.

Gebe okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Gebe okulumuz anne adaylarımızın kendilerini daha güçlü, bilinçli ve güvenli hissetmelerine katkı sağlayacaktır. Bu hizmetin şehrimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Haberler.com
500

