Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi HijyenLab Ürünleri Ulusal ve Uluslararası Standart Tescili Aldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOÜ) HijyenLab ürünleri ulusal ve uluslararası standart tescili aldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, HijyenLab markasıyla üretilen ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği ulusal ve uluslararası standartlarla tescillendi.

HijyenLab tarafından üretilen ürünler, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilerek akredite biyotest??????? laboratuvarlarında kapsamlı mikrobiyolojik analizlere tabi tutuldu.

Yapılan analizler sonucunda TOGÜ HijyenLab ürünlerinin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Tüm analizler, ilgili TS EN ISO standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi ve ürünlerin güvenilirliği onaylandı.