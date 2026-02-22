Haberler

TOGÜ Hastanesi elektrik ihtiyacının bir kısmını güneşten sağlayacak

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, çatısına yerleştirilecek 1110 adet güneş paneli ile elektrik ihtiyacının bir kısmını güneşten karşılayacak. Proje, çevresel ve ekonomik katkılar sağlayacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi çatısına yerleştirilecek panellerle hastanenin elektrik ihtiyacının bir kısmı güneşten sağlanacak.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin hem çevresel hem ekonomik katkılarına dikkat çekti.

Hastane çatısına kurulan sistemde toplam 1110 adet güneş paneli yer alıyor. 600 kilovat kurulu güce sahip olacak tesis, tamamen yerli ürünler kullanılarak hayata geçiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla hastanenin elektrik enerjisi ihtiyacının aylık yaklaşık yüzde 10-15'inin güneşten karşılanması hedefleniyor.

GES projesi için 17 milyon 250 bin lira bütçe ayrıldı. Çevre dostu enerji üretimini esas alan tesisin 2 ay içinde tamamen devreye alınması planlanıyor. Proje, enerji maliyetlerini azaltırken karbon ayak izinin düşürülmesine de katkı sağlayacak.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Üniversite hastanemizde kurulan güneş enerji santrali, yalnızca enerji üretim projesi değil, aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir sağlık hizmeti anlayışımızın somut bir göstergesidir. Yerli teknolojilerle hayata geçirilen bu yatırımın hem ekonomik tasarruf sağlayacağına hem de çevresel sorumluluğumuzu güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelilerini kullandı.

GES sahasındaki incelemelerin ardından Yılmaz, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
