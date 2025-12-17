Haberler

TOGÜ Rektörü Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi

TOGÜ Rektörü Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmaları basın toplantısında anlattı. Tazelenme Üniversitesi uygulamasının başarıları, laboratuvarların okullara açılması, yapay zeka projeleri ve çiftçilere yönelik destekler vurgulandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi.

Yılmaz, senato toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinde 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi uygulamasının çok iyi gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den en iyi tazelenme üniversiteler arasında. Tazelenme üniversitesi çalıştayı yaptık. Bakanlıktan da katılımcılar oldu. Okulumuzdaki laboratuvarları kent genelindeki okulların kullanımına açtık. Yapay zeka ve dijital dönüşüm koordinatörlüğünü kurduk. TÜBİTAK, üniversitemizi gıda ve tarım konusunda yetkin üniversite olarak değerlendirmişti. Bu konuda hocalarımıza çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. DOKAP'tan 10 milyon lira destek aldık. Patates ıslahını yaparak çiftçilerimize tohum olarak dağıtıyoruz. Dijital finans yazarlık projemizde hocalarımız 50'ye yakın köye gitti. Etkinliklerin proje esaslı olmasını istiyoruz. Sanal oyunlardan sokak oyunlarına projemizi yaptık. Seralarımızda yetiştirdiğimiz 1 milyon fideyi çiftçilerimize verdik."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi küplere bindiren rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title