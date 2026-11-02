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Tokat-Erbaa kara yolunda kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tokat-Erbaa kara yolu Tepekışla mevkisinde devrilen kamyonette sürücü ve araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

İ.Ç. yönetimindeki 06 BUJ 957 plakalı kamyonet, Tokat-Erbaa kara yolu Tepekışla mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki A.C.Ç. ve F.O. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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