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Tokat Erbaa'da tır sürücüsüne kamyon çarptı, sürücü hayatını kaybetti

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Tokat Erbaa'da tır sürücüsüne kamyon çarptı, sürücü hayatını kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yolunda emniyet şeridine çekilen tıra aynı yönde seyreden kamyon çarptı; tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tırda bulunan 31 yaşındaki kişi Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kemal İz (48), medikal malzeme yüklü 76 DF 639 plakalı tırını D-100 kara yolunun Değirmenli köyü yakınlarındaki emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde seyreden H.T. idaresindeki 37 KC 894 plakalı kamyon önce tıra, ardından Kemal İz'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada İz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırda bulunan ve yaralanan E.B. (31) ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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