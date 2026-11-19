Tokat Erbaa'da Taha Furkan B.'ye konutu terk etmeme tedbiri uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat Erbaa'da jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha Furkan B., nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, Taha Furkan B. hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ
Taha Furkan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Taha Furkan B. hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı