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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan Hami Benli (64) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesi Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Taha Furkan B. ile nişanlısı Elif A., ilçe merkezinde Y.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Taha Furkan B., kullandığı otomobille Y.A.'nın aracını takip etmeye başladı. Bu sırada araçta nişanlısı Elif A. ile de tartışan Taha Furkan B., genç kadını darbetti.

Koçak Mahallesi'ne geldikleri sırada Taha Furkan B., Y.A.'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Araçtan inen Elif A., çevredekilerden yardım istedi. Y.A.'yı da darbeden Taha Furkan B.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Hami Benli, bu sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Y.A.'nın şikayeti üzerine Taha Furkan B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı