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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kavgayı ayırmaya gelen kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçak köyünde T.F.B, tartıştığı kız arkadaşı E.A'yı araç içinde darbetti. Bu sırada, Y.A. idaresindeki araç kontrolden çıkarak T.F.B'nin park halindeki aracına arkadan çarptı.

T.F.B. tartıştığı Y.A'yı da darbetti.

Bu sırada kavgayı gören ve ayırmaya gelen Hami Benli (64) fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Benli, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Darbedilen E.A. da aynı hastaneye kaldırıldı.

Y.A. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, T.F.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA