Haberler

Tokat Erbaa'da 2 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki gün önce kaybolan 62 yaşındaki kişinin cesedi, Kelkit Çayı'nda bulundu. Ekiplerin 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle yürüttüğü aramada bulunan cenaze, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce kaybolan Abdullah Erdoğar'ın (62) cesedi bulundu.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası Abdullah Erdoğar, 26 Eylül'de evinden ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Erdoğar'ın ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yakınlarının sık sık balık tutmaya gittiğini belirtmesi üzerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerince 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle yürütülen aramada Erdoğar'ın cesedi, çalışmaların başlatıldığı alanın yaklaşık 500 metre uzağında Kelkit Çayı'nda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze nakil aracına alınan Abdullah Erdoğar'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Abdullah Erdoğar'ın oğlu İlkay Erdoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaybolduktan sonra akşam saat 18.00'de eve gelmeyince aramaya başladık. Sonra tuğla fabrikasının kamerasından baktım, saat 12.16'da ana yoldan karşıya geçmiş. Balık hastalığı var. Her zaman gelir buraya. Biraz rahatsızlığı var. Epilepsi, unutkanlık. Aynı kameradan geri eve dönüşü yok. Aşağı istikametten de kameralardan geri dönüşü yok." dedi.

Öte yandan Abdullah Erdoğar'ın evden ayrılarak D-100 kara yolunu geçtiği ve Kelkit Çayı kıyısına doğru yürüdüğü anlar, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler

İBB davasında gizli ağ ortaya çıktı! Tek karar verici Murat Ongun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Dağ yerinden koptu! Nepal ve Hindistan'da felaket büyüyor

Dağın çöktüğü an kamerada! Nepal'de korku filmini aratmayan görüntüler
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hala Fenerbahçe'de
Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasayı boşaltıp yerine bakın ne koydu
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Kurtulmuş'tan fon krizine ilişkin ilk açıklama