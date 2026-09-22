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Tokat Erbaa'da 15 adrese eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

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Tokat Erbaa'da 15 adrese eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yasa dışı silahlanma ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 kartuş, 16 uyuşturucu hap ve 2 kesici alet ele geçirildi; 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Erbaa ilçesinde 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 kartuş, 16 uyuşturucu hap ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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