Tokat Emniyet Müdürlüğü, 103. yıl için yapay zeka destekli klip hazırladı

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 103. yıl için yapay zeka destekli klip hazırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yapay zeka desteğiyle klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klipte kent görselleri eşliğinde polislerin Türk bayrağı bulunan sandığı taşıması ve bayrak açması yer alıyor.
Tokat Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Tokat Emniyet Müdürlüğünün yapay zeka desteğiyle hazırladığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Klipte kent görselleri eşliğinde polislerin Türk bayrağı bulunan sandığı ellerinde taşıyarak yürümesi ve bayrak açmaları yer alıyor.
Kaynak: AA