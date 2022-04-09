Tokat çöreği ramazan sofralarını süslüyor

TOKAT (AA) - Tokat çöreği, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında da yer alıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikler bakımından da önemli değerleri barındıran Tokat'ın geleneksel lezzetleri de bulunuyor.

Kent ile özdeşleşen yöresel lezzetler arasında bulunan Tokat çöreği, hafifliği ve tok tutma özelliğiyle ramazan sofralarında da yer alıyor.

Tokat çöreğinin tuzsuz ve şekersiz olanlarının yanı sıra cevizli, kuru üzümlü ve kakaolusu da yapılıyor.

Nohut mayası ile mayalanan ve 3-4 saat bekletilen çörek hamuru, daha sonra şekil verilip fırında pişiriliyor.

Kentte çörek yapan fırınlarda da ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kentin yanı sıra diğer illerden de talep gören ve 1 haftaya kadar dayanıklılık süresi olan çörek, istek üzerine yurt dışındaki gurbetçilere de gönderiliyor.

Yeni nişanlanan kıza damat adayı tarafından ramazan ayında götürülen Tokat çöreğine ise "gelin çöreği" adı veriliyor.

Tokat çöreği ustası Mustafa Kiriş, AA muhabirine, babasından devraldığı mesleğini 27 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Ramazanın gelmesiyle çörek yapımına ağırlık verdik. Midenin rahatlaması için iftardan sonra ve sahurda çok faydalıdır. Oruç tutulmasını kolaylaştırır. Günlük yaklaşık 60 çörek yapıyoruz." dedi.