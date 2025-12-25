Haberler

Tokat Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Tokat Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerini iyileştirmek amacıyla 2025 model, 54 kişilik yeni bir otobüs alarak araç filosunu genişletti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, otobüsü tanıtarak, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırma taahhüdünde bulundu.

Tokat Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak, ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla araç filosuna 2025 model, 54 kişilik yeni bir otobüs daha kazandırdı.

Yeni otobüs, belediyenin teknik birimler şantiyesinde düzenlenen inceleme programıyla tanıtıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, otobüsü inceleyerek, trafiğe kapalı şantiye alanında deneme sürüşü yaptı.

Yazıcıoğlu, belediyecilik anlayışlarının merkezinde hizmet kalitesi ve verimliliğin yer aldığını belirterek, "Belediyemiz araç parkına kazandırdığımız 54 kişilik yeni otobüsümüz Tokat'ımıza, belediyemize hayırlı olsun. Üretken belediyecilik anlayışıyla belediyemiz araç parkını daha da güçlendiriyoruz. Daha güvenli, konforlu ve çağdaş ulaşım hizmeti için çalışmalarımızı canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, teknik birimler şantiyesini de ziyaret ederek, burada görev yapan personelle bir araya geldi.

Çalışanlara kolaylık dileyen Yazıcıoğlu, belediye hizmetlerinin sahadaki emekle güçlendiğini belirterek, tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
