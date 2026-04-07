Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni yıkama aracı alındı

Tokat Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve şehir genelinde daha etkin bir hijyen standardı oluşturmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırdığı jet yıkama aracıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, basınçlı ve derinlemesine temizlik imkanı sunan yeni araç, özellikle kamusal alanlarda hijyen seviyesini üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erenler Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen temizlik ve ot ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek jet yıkama aracının performansını sahada gözlemledi.

Yazıcıoğlu, incelemelerinin ardından şunları kaydetti:

"Temizlik, bir şehrin aynasıdır. Tokat'ımızın her köşesinde daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze kazandırdığımız jet yıkama aracımız sayesinde, kaldırımlarımızdan meydanlarımıza, parklarımızdan şehitliklerimize kadar her alanda çok daha etkili ve derinlemesine temizlik yapma imkanına kavuştuk.

Özellikle Erenler Şehitliğimiz gibi bizler için manevi değeri son derece yüksek olan alanlarda yapılan temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına yakışır bir çevre oluşturmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bunun yanında ot ilaçlama çalışmalarımızla da çevre düzenini koruyor, daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda araç filomuzu güçlendirmeye, teknolojiyi hizmetlerimize entegre etmeye ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu yeni araçla birlikte Tokat'ımızın temizlik standartlarını daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Tokat için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
