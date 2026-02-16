Haberler

Tokat Belediyesi ramazan ayında programlar düzenleyecek

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, ramazan programı ile vatandaşları manevi bir atmosferde bir araya getiriyor. Her akşam etkinlik çadırında düzenlenecek programlarla ve dört farklı noktada kurulacak iftar sofraları ile Tokatlılar dolu dolu bir ramazan yaşayacak.

Tokat Belediyesi, Tokat'ta ramazan programı ile şehri manevi iklimle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, terminal karşısında kurulacak ramazan etkinlik çadırında her akşam saat 20.30'da başlayacak kültürel ve manevi programlar ile Tokatlılar ramazan gecelerini dolu dolu yaşayacak. Aynı zamanda Tokat'ın dört ayrı noktasında kurulacak iftar sofralarıyla binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Ramazan ayı gönüllerin yumuşadığı, sofraların bereketlendiği, kardeşliğin güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bizler Tokat Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşturmak, kültürümüzü ve kadim ramazan geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz. Terminal karşısındaki etkinlik çadırımızda her akşam saat 20.30'da düzenleyeceğimiz programlarla çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkes için dolu dolu bir ramazan hazırladık. Aynı zamanda şehrimizin dört farklı noktasında kuracağımız iftar sofralarıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Tokat'ta ramazan sadece bir takvim ayı değil, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin güçlendiği bir medeniyet iklimidir. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza ve ramazan etkinliklerimize davet ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

