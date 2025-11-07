Haberler

Tokat Belediyesi'nden Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti

Tokat Belediyesi'nden Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanlığı, yeni açılan çamaşırhaneyle üniversite, ortaöğretim öğrencileri, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak. Çamaşırhane, hem çevrim içi hem de fiziksel başvuru imkanıyla hizmet verecek.

Tokat Belediyesince hayata geçirilen çamaşırhaneden öğrenciler, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni açılan çamaşırhane Tokat'ta yaşayan üniversite ve ortaöğretim öğrencileri ile yurtta kalan gençlere ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar da bu imkandan faydalanabilecek. Vatandaşlar, çamaşırhaneye hem çevrim içi hem de fiziksel olarak kayıt yaptırarak hizmetten yararlanabilecek.

Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı'nda bulunan Tokat Belediye çamaşırhanesinde 6 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi ve 2 ütü istasyonu bulunuyor.

Çamaşırlar yıkanıp kurutulduktan sonra ütüleniyor, dolaplara yerleştirilerek teslimata hazır hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çamaşırhanenin öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacına cevap verdiğini vurgulayarak, "Yurtta kalan gençlerimiz burada çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkatabilecek. Aynı şekilde yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın eşyaları da ekiplerimiz tarafından evlerinden alınacak, temizlenip tekrar kendilerine teslim edilecek. Tokat Belediyesi olarak vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetleri artırmayı sürdüreceğiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ta sadece sorunları konuşan değil, çözüm üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.