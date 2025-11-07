Tokat Belediyesi'nden Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti

Tokat Belediyesince hayata geçirilen çamaşırhaneden öğrenciler, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni açılan çamaşırhane Tokat'ta yaşayan üniversite ve ortaöğretim öğrencileri ile yurtta kalan gençlere ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar da bu imkandan faydalanabilecek. Vatandaşlar, çamaşırhaneye hem çevrim içi hem de fiziksel olarak kayıt yaptırarak hizmetten yararlanabilecek.

Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı'nda bulunan Tokat Belediye çamaşırhanesinde 6 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi ve 2 ütü istasyonu bulunuyor.

Çamaşırlar yıkanıp kurutulduktan sonra ütüleniyor, dolaplara yerleştirilerek teslimata hazır hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çamaşırhanenin öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacına cevap verdiğini vurgulayarak, "Yurtta kalan gençlerimiz burada çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkatabilecek. Aynı şekilde yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın eşyaları da ekiplerimiz tarafından evlerinden alınacak, temizlenip tekrar kendilerine teslim edilecek. Tokat Belediyesi olarak vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetleri artırmayı sürdüreceğiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ta sadece sorunları konuşan değil, çözüm üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.