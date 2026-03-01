Haberler

Tokat Belediyesinden her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti

Tokat Belediyesinden her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti
Güncelleme:
Tokat Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtımı yapıyor. Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen pideler, 'Büyük Aile Beyaz Masa' ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak iftar öncesi dağıtılıyor.

Tokat Belediyesi vatandaşlara her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, ramazan ayının bereketini şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda özenle üretilen ramazan pideleri, her gün belirli miktarlarda hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere herkese ulaştırılıyor.

Tokat Belediyesi"Büyük Aile Beyaz Masa" ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında pideler, kapı kapı, sokak sokak dolaşılarak iftar öncesinde hemşehrilere teslim ediliyor. Hijyenik koşullarda üretilen ve günlük olarak dağıtımı gerçekleştirilen pideler, ramazan ayı boyunca düzenli şekilde vatandaşlarla buluşturulacak. Tokat Belediyesi ekipleri, şehrin farklı mahallelerinde her gün planlı bir program çerçevesinde dağıtım faaliyetini sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Tokat Belediyesi olarak bu mübarek ayın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmayı görev biliyoruz. Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz ramazan pidelerini her gün Büyük Aile Beyaz Masa ekiplerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın iftar sofralarına ulaştırıyoruz. Üretken Belediyecilik kapsamında amacımız; hiçbir hanede iftar sofrasının eksik kalmaması, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmemesidir. Tüm hemşehrilerime hayırlı ramazanlar dilerim." ifadelerini kullandı.

