Tokat Belediyesi BELMEK'te aşçı yardımcılığı kursu sürüyor

Tokat Belediyesi BELMEK'te aşçı yardımcılığı kursu devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELMEK kurslarında düzenlenen aşçı yardımcılığı kursu, sabah ve öğlen gruplarıyla toplam 48 kursiyerin katılımıyla devam ediyor. Üç aydır yoğun bir eğitim sürecinin içinde olan kursiyerler, 29 Aralık'ta eğitimlerini tamamlayarak aşçı yardımcılığı sertifikası almaya hak kazanacak.

Hijyen, mutfak düzeni, temel pişirme teknikleri, Tokat'a özgü yöresel yemekler ve modern mutfak uygulamalarının işlendiği kurslar, Tokatlı kadınlara ve gençlere mesleki beceri kazandırarak istihdam fırsatları oluşturmayı amaçlıyor.

Gülbaharhatun BELMEK'te devam eden aşçı yardımcılığı kursunun tamamlanmasının ardından, BELMEK çatısı altında Gaziantep mutfağı kursu açılarak gastronomi eğitimlerinin kapsamı genişletilecek. Katılımcılar, Tokat'ın kardeş şehri Gaziantep mutfağına ait özel reçeteleri, pişirme tekniklerini ve sunum kültürünü uzman eğitmenlerden öğrenecek.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızda nitelikli mesleki eğitimleri yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. BELMEK kurslarımızda onlarca kursiyerimiz yeni bir meslek, yeni bir beceri ve yeni bir gelecek inşa ediyor. Aşçı yardımcılığı kursumuza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti, katılım her geçen gün artmaya devam ediyor. 29 Aralık'ta bu süreci başarıyla tamamlayacak kursiyerlerimizi şimdiden tebrik ediyor, yeni açacağımız Gaziantep mutfağı kursu ile Tokat'ın gastronomi alanında daha da güçleneceğine inanıyorum. Tokat Belediyesi olarak, kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımını artıran her türlü eğitim programlarına hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.