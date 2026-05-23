Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Yeşilırmak'ta inceleme yaptı

Almus Barajı'ndaki su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak'ta yükselen su seviyesiyle gelen ağaç ve dal parçalarını Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, personeliyle birlikte temizledi.

Almus ilçesindeki Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması ve su tahliyesinin yapılması, Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak'taki su seviyesini artırdı. Yüksek kesimlerden gelen taşkın sularıyla çok sayıda ağaç ve dal parçası da Yeşilırmak'a taşındı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak kenarına giderek yürütülen çalışmaları ve nehirdeki durumu yerinde inceledi. İncelemede nehir yatağındaki ağaç parçalarını fark eden Yazıcıoğlu, çevre temizliğine de katıldı. Yakınındaki personelle nehir kenarına eğilen Yazıcıoğlu, akıntıyla sürüklenen ve kıyıya vuran büyük odun ve ağaç parçalarını suyun dışına çıkardı. Yazıcıoğlu'nun Yeşilırmak kenarındaki ağaç dallarını topladığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
