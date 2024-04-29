Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Şantiyeyi Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu teknik birimler şantiyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik birimlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Korkmaz ve teknik birim müdürleriyle birlikte Tokat Belediye şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yazıcıoğlu, şantiye personellerine kolaylıklar diledi.

Şantiye bölgesinde incelemelerde bulunan Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla belediyenin kendi öz kaynakları ile Tokat'ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceklerini vurguladı.

Daha yaşanılabilir bir şehir için canla başla, durmadan yorulmadan çalışacaklarını belirten Yazıcıoğlu, "Haftanın ilk gününde ilk mesaimize teknik birimlerimizi ziyaret ederek başladık. Tokat Belediyesi şantiyemizde ekiplerimiz bir yandan gerekli bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da şehrimizin ihtiyaçlarını kendi öz imkanlarımızla üretiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kendi imkanlarımızla üretmenin güzelliklerini yaşamaya başladık. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızda yeni değişimlere adım atıyoruz. Tokat'ımız için, Tokatlı değerli hemşerilerimiz için gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan, ayırmadan, ayrıştırmadan çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.