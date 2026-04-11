Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleri ile Güneşli, Derbent ve Erenler mahallelerini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu Güneşli Mahallesi Muhtarı Hasan Uslu, Erenler Mahallesi Muhtarı Gülhami Bozdemir ve Derbent Mahallesi Muhtarı Serdar Yaman ile sokakları gezerek ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Vatandaşlarla görüşme gerçekleştiren Yazıcıoğlu, iletilen taleplerin 2026 çalışma planına dahil edileceğini belirtti.

Yazıcıoğlu, bu göreve hemşehrilerinin hayatına doğrudan dokunmak için talip olduklarını belirterek, "Bu nedenle makam odamızı sahaya taşıdık. Artık yönetimin nabzı mahallelerimizde, sokaklarımızda atıyor. Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret ediyor, ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz. Gittiğimiz her noktada hemşehrilerimizin samimiyeti ve teveccühü bizlere güç veriyor. Yürüttüğümüz saha odaklı çalışmalarla planlı ve sürdürülebilir anlayışı hakim kılmaya çalışıyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet anlayışımızla canla başla sahada olmaya, Tokat'ımızı altın yıllarına taşımak için gece gündüz demeden sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.