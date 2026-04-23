Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, koltuğunu öğrenciye devretti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu anaokulu öğrencisine devretti.

75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini ağırlayan Yazıcıoğlu, makam koltuğunu bir öğrenciye devretti.

Yazıcıoğlu, çocukların heyecanına ortak olurken, öğretmenleri Nuriye Yıldırım ve Ümmühan Selçuk'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yazıcıoğlu, 23 Nisan'ın millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümü olmasının yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel bir gün olduğunu anlatarak, "Bugün makamımızı emanet ettiğimiz yavrularımızın gözlerindeki heyecan, yarınlara dair en büyük ümidimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, bizim yol haritamızdır. Onların daha mutlu, daha güvenli ve daha güzel bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun kıymetli öğrencilerine ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.