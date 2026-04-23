Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, koltuğunu öğrenciye devretti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencisine devrederek çocukların coşkusuna ortak oldu. Yazıcıoğlu, çocukların gelecekteki umut olduğunu vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu anaokulu öğrencisine devretti.

75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini ağırlayan Yazıcıoğlu, makam koltuğunu bir öğrenciye devretti.

Yazıcıoğlu, çocukların heyecanına ortak olurken, öğretmenleri Nuriye Yıldırım ve Ümmühan Selçuk'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yazıcıoğlu, 23 Nisan'ın millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümü olmasının yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel bir gün olduğunu anlatarak, "Bugün makamımızı emanet ettiğimiz yavrularımızın gözlerindeki heyecan, yarınlara dair en büyük ümidimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, bizim yol haritamızdır. Onların daha mutlu, daha güvenli ve daha güzel bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun kıymetli öğrencilerine ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?