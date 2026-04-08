Tokat'ın yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı
Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde yüksek kesimlere Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Binaların çatıları ve arazinin beyaza büründüğü bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İlçe merkezi ile 1600 rakımlı Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede nisan ayında kar yağışı görüldü.
Kaynak: AA / Erkut Aymak