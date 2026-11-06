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Tokat Başçiftlik'te mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

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Tokat Başçiftlik'te mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki gündür süren yağmurun ardından yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu. Başçiftlik Kayak Merkezi, Yeniyayla ve Üçoluk Göleti çevresi beyaza bürünürken yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede iki gündür süren yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Başçiftlik Kayak Merkezi, Yeniyayla ve Üçoluk Göleti çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgede kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA
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