Başçiftlik'te karla mücadele her alanda sürüyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ana yollar ve sokaklar için karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Belediye Başkanı, bu sezon beklenenden fazla kar yağdığını belirtti.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde belediye ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları gece gündüz aralıksız sürüyor.

Anayollar, cadde ve sokakların kar temizliği sonrasında belediye ekipleri park ve bahçelerdeki karları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada,

"Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu sene beklentilerimizin üzerinde kar yağışı aldık. Kar yağışı fazla olunca çalışmalar da o kadar güçleşiyor. Kar temizliği öncelikli olarak ana cadde ve meydandan başlatılıyor. Daha sonra cadde ve sokaklara geçiliyor. Fen işlerine bağlı temizlik işçilerimiz de okul, cami, işyeri ve kaldırımların temizliğini yapıyorlar." diye konuştu.

Haberler.com
