Tokat Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gündüz başlayan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde parklar ve araçların üzeri karla kaplanırken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı; kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Başçiftlik ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki parklar ve araçların üzeri karla kaplanmaya başladı.
Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
İlçede aralıklarla kar yağışı sürüyor.
Kaynak: AA