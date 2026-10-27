Tokat Başçiftlik'te iki katlı evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın yaralandı

Tokat Başçiftlik'te iki katlı evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; yangında 75 yaşındaki kadın yaralanarak Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaralandı.
Gençosman Mahallesi Garipler Sokak'ta Fadime Topaç'a (75) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Topaç, komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sırasında yaralanan Topaç, sağlık ekiplerince Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ev ise yangında kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA