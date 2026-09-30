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Tokat-Almus yolunda yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

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Tokat-Almus yolunda yolcu otobüsü kamyonete arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı
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Tokat-Almus yolu Döllük köyü mevkisinde saat 11.00 sıralarında yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden kamyonete arkadan çarptı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'ta yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat- Almus yolu Döllük köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Almus ilçesi istikametine seyreden Muzaffer Kaan Erdoğan (39) yönetimindeki 60 AHY 339 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Selahattin Atar (48) yönetimindeki 60 ACG 035 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Melisa Atar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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